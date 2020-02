Dog Beach e aree sportive: proposta Riformatori

ALGHERO – Come noto allo stato attuale in assenza di un Piano di Utilizzo dei litorali, presso le spiagge sarde, non possono essere rilasciate nuove concessioni Demaniali Marittime se non esclusivamente nei seguenti casi: 1) per le strutture ricettive/sanitarie con l’istituto Autorizzatorio stagionale ( giusta art. 11 delle Linee Guida per la predisposizione del Piano di utilizzo dei litorali) 2) semplici autorizzazioni temporanee della durata di 20gg per lo svolgimento di attività ludico ricreative sportive o di spettacolo (giusta art. 12 delle Linee Guida per la predisposizione del Piano di utilizzo dei litorali):Oltre alle Linee guida sopracitate ,sulle spiagge Sarde ,vige anche l’Ordinanza balneare della Regione Autonoma Sardegna che, nel dare le doverose indicazioni di fruizione e nel porre determinati divieti ( divieto di pratica di attività sportiva) ( divieto di accesso ai cani nelle spiagge libere), prevede che le Amministrazioni Comunali possano comunque :

A) Istituire aree da dedicare alla pratica sportiva ;

B) Istituire aree per l’accesso dei cani in spiaggia ( Dog. Beach).

In poche parole le amministrazioni comunali sono autorizzate ( da Ordinanza Regionale) a individuare le aree d’accesso ai cani e quelle da dedicare alla pratica sportiva ( rispondenti ad esigenze e insistenti richieste di turisti e residenti) ma, in assenza di un Piano di utilizzo dei Litorali, non gli è concesso assegnarle in gestione poiché si configurerebbe una nuova Concessione Demaniale Marittima.

Son note a tutti le difficoltà delle Amministrazioni costiere nel poter gestire direttamente queste aree che se non presidiate diventano luoghi abbandonati a se stessi trasformandosi da aree di servizi in aree di disagio.Pertanto,il Locale Coordinamento cittadino dei Rifomatori Sardi ha presentato al proprio Consigliere Regionale del Territorio( nonché segretario regionale del partito) l’Onorevole Aldo Salaris, una proposta di modifica alle linee Guida del Piano d’Utilizzo dei litorali che con un semplice articolo aggiuntivo potrebbe prevedere di assegnare in gestione le aree ( individuate dall’amministrazione) dedicate alla pratica sportiva e alla Dog. Beach, ad associazioni senza fini di lucro.

Di seguito l’Articolo aggiuntivo proposto :In assenza di Piano di utilizzo dei litorali, e nelle more della sua approvazione, laddove le amministrazioni comunali abbiano proceduto alla loro istituzione , come previsto dall’Ordinanza balneare della Regione, le aree destinate alla pratica sportiva e all’accesso dei cani in spiaggia ( Dog. Beach) possono essere affidate in gestione ,con autorizzazione stagionale delle Amministrazioni comunali, ad associazioni sportive o associazioni senza scopo di lucro”Le aree in questione dovranno rimanere comunque accessibili a tutti , di libera e gratuita fruizione se non per eventuali servizi aggiuntivi resi da chi le gestisce e utili al sostentamento delle associazioni.

” Una proposta di grande utilità per tutta la Sardegna, son sicuro che su queste tematiche ci saranno consensi ampi.”Dichiara il segretario Cittadino dei Riformatori Sardi si Alghero Alberto Bamonti. “Diventa centrale per la qualità della vacanza avere delle spiagge e delle aree atrezzate, individuando arenili belli per soddisfare e accogliere gli amici a 4 zampe e i loro padroni”.

Coordinamento cittadino Riformatori Sardi