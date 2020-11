Covid, Questura: più controlli nel territorio

SASSARI – In considerazione del delicato momento storico e dell’evolversi della diffusione dell’epidemia e dell’incremento dei casi, il Questore della provincia di Sassari ha disposto una sostanziale intensificazione dei servizi di controllo del territorio sull’intera provincia. In particolar modo, nel capoluogo, è stata dedicata massima attenzione al centro storico cittadino, capillarizzando i controlli su esercizi commerciali e cittadini, i quali hanno mostrato un sostanziale rispetto nel corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, del distanziamento e degli assembramenti. In relazione a questo aspetto, in taluni casi, le pattuglie si sono dedicate all’informazione e al convincimento dei cittadini, specie nei confronti dei giovani, illustrando eventuali conseguenze dovute al mancato rispetto delle norme.

In altri casi invece, ritenuti di più grave intensità comportamentale, sono state contestate le prescritte sanzioni amministrative sia ad esercizi commerciali che alle persone. Tra tutti va evidenziato un grave episodio, accaduto nello scorso fine settimana, che ha visto come protagonista una giovane 14enne, trovata riversa per strada in stato di coma etilico. Il pronto intervento del personale della Sezione Volanti della Questura ha consentito alla minorenne, che è stata poi affidata ai genitori intervenuti sul posto, di riprendersi senza ulteriori conseguenze.

Sono stati inoltre avviati, in collaborazione con i Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e la Polizia Municipale di Sassari, ulteriori controlli del territorio, da attuarsi soprattutto nel fine settimana, nei principali luoghi di aggregazione e movida. Inoltre, con l’impiego degli uomini del Reparto Prevenzione Anticrimine di Abbasanta, sono stati predisposti ed intensificati i controlli anche nell’ambito del territorio provinciale, ed in particolare nelle città di Olbia, Alghero, Porto Torres, Tempio Pausania ed Ozieri.

Dal complesso dell’attività di intensificazione del controllo del territorio sono stati conseguiti importanti risultati, infatti sono state controllate 3577 persone controllate, 4339 autoveicoli di cui 3145 con sistema Mercurio (piattaforma tecnologica che, attraverso una telecamera in dotazione su alcune autovetture di servizio, consente di compiere accertamenti sulle persone fermate e le auto, verificando automaticamente le targhe comparandone i dati acquisiti con quelli presenti nella banca dati), sono stati effettuati 61 posti di controllo e sono state elevate 35 sanzioni amministrative, la gran parte relative al mancato rispetto delle disposizioni normative poste in campo dal Governo e dagli Enti Territoriali per il contenimento della diffusione del contagio da Sars-coV-2. I servizi e l’impegno degli uomini e le donne della Polizia di Stato in provincia proseguirà per garantire il rispetto delle regole in materia di Covid-19.