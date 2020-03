Allerta virus, controlli in porti e aeroporti

ALGHERO – È terminata a tarda sera la lunga riunione con il Prefetto, a Sassari. Hanno presenziato insieme i sindaci delle città del Nord Sardegna che hanno porti e aeroporti (Olbia, Alghero, Golfo Aranci, La Maddalena e Santa Teresa Gallura). Al tavolo c’erano anche il Commissario della Provincia di Sassari Pietrino Fois e il Presidente di ANCI Sardegna Emiliano Deiana. I sindaci hanno posto con forza le questioni relativi ai controlli nei porti e negli aeroporti.

Il Prefetto ha contratto le strutture regionali per sollecitare alcuni interventi imprescindibili da effettuare soprattutto a Golfo Aranci, Porto Torres e Santa Teresa Gallura. Per quanto riguarda Golfo Aranci e Porto Torres sarebbero in via di risoluzione alcune problematiche organizzative. Sull’aeroporto di Alghero il Sindaco Mario Conoci ha posto il tema del superamento di alcune procedure burocratiche da mettere a punto per consentano una migliore identificazione.

Su Santa Teresa Gallura e il collegamento transfrontaliero invece permangono gravi difficoltà che vanno subito risolte così come le questioni connesse al collegamento con La Maddalena su cui garantire il massimo della sicurezza. Inoltre il Commissario della Provincia ha dato disponibilità di supportare le amministrazioni comunali sia dal punto di vista organizzativo, delle risorse umane e finanziarie.