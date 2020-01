4 Corsie fondamentale, Udc pronto ad azioni

ALGHERO – “Il Capogruppo del Consiglio Comunale dell’Unione di Centro ed il Coordinamento Cittadino del partito, visto il recente diniego del

Ministero dei Beni e le attività Culturali alla realizzazione delle

quattro corsie nel completamento del primo lotto della Sassari Alghero,

ritenendo che l’opera, così come progettata, sia infrastruttura

fondamentale per lo sviluppo di Alghero e di tutto il Nord Ovest della

Sardegna, auspicano il pieno coinvolgimento di tutte le forze politiche

per attivarsi, in ogni modo, ed a tutti i livelli, affinché l’importante

opera venga realizzata in tempi certi”, il capogruppo in consiglio comunale Dr. Ansini ed il Coordinatore cittadino dell’Udc, “come forza politica si dichiara, sin d’ora, la disponibilità ad aderire, alle opportune iniziative che verranno concertate nell’interesse del territorio e della sua collettività”.