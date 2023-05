Weekend di grandi soddisfazioni per la Lega Navale di Alghero

ALGHERO – Fine settimana di grandi soddisfazioni per la Lega Navale sezione di Alghero con le prime regate in rada e il secondo posto di Annina 1920 nella regata di vela Latina al quarantennale di Stintino. Domenica 30 aprile è iniziato ufficialmente il campionato Vento de l’Alguer 2023.

La nuova formula che quest’anno prevede tre categorie in gara ha offerto un colpo d’occhio incredibile viste le numerose imbarcazioni in mare, circa 40, dai cabinati alle derive. Queste ultime sono le uniche che sono riuscite a completare le regate visto i capricci del vento. Infatti le partenze sono state modificate per consentire il regolare svolgimento, ma alle 14.30 circa il comitato di regata ha dovuto annullare la veleggiata e la gara ORC, consentendo solo alle derive di completare il percorso.

Ospiti del Caffe Costantino in Piazza Civica, i vincitori di sono stati premiati con le ceramiche raffiguranti barche a vela realizzate dai ragazzi dell’Opera GENA, una Struttura di Sassari che si impegna per il recupero di soggetti affetti da disabilità psichica.

Estremamente competitivi i giovani della squadra agonistica dello Yacht Club Alghero con Eros Bardino primo per i laser 4.7, ma anche grande soddisfazione per le vittorie di Marras/Balzani nella Classe Snipe e del sempre verde Bruno Masala nella classa Laser Radial, entrambi rappresentanti della Lega Navale di Alghero.

La premiazione si è completata con un rinfresco per ringraziare anche tutti coloro che si sono impegnati per il regolare svolgimento della giornata in mare: il Comitato di Regata guidato nell’occasione da Marco Frulio vice presidente della Terza Zona FIV, assistito da due giovani collaboratori, Fabrizio Monaldi e Giovanni Macchia, alla sua prima esperienza e dal responsabile delle operazioni in mare Antonio Carta con la sua squadra esperta, ma soprattutto un grazie a tutti gli armatori presenti e ai Partner che hanno scelto di collaborare al Campionato Vento de L’Alguer 2023.

Un saluto anche al Comandante della Capitaneria di Porto Giuseppe Tomai al quale la Lega Navale augura un vento sempre favorevole.

Il lungo fine settimana si è concluso lunedì 1 maggio a Stintino con il piazzamento di Annina 1920 al Trofeo Presidente della Repubblica che segnava il quarantennale della regata di Vela Latina. L’equipaggio composto da Giovanni Chessa, Carlo Solinas, Costantino Pirisi , Pietro Sanna e Mario Canopoli, valenti velisti della sezione, si è piazzato secondo nella sua classe.

Appuntamento alla prossima prova che si svolgerà sempre nelle acque del golfo di Alghero, il 21 Maggio 2023 con il TROFEO MURA.

