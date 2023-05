“Commissione grazie al Centrosinistra, ancora assente Fratelli d’Italia”

*Arriva in commissione il regolamento sugli oggetti smarriti, ma a smarrirsi sono ancora una volta consiglieri di maggioranza.*

All’ordine del giorno della commissione il regolamento comunale per la gestione degli oggetti smarriti e rinvenuti nel territorio comunale. Sarebbe auspicabile, piuttosto, che il sindaco metta in atto ogni utile iniziativa al fine di ritrovare i consiglieri smarriti.

I lavori, infatti, anche oggi possono procedere solo grazie al contributo dell’opposizione perché la maggioranza non è in grado di garantire lo svolgimento dei lavori.

Ancora assenti Fratelli d’Italia a testimonianza, semmai ce ne fosse bisogno e aldilà degli sterili comunicati di circostanza, del clima teso in seno alla compagine conociana.

Mentre il coordinatore Di Gangi continua a produrre note ricche di vaneggiamenti, la sostanza resta che il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia non partecipa ai lavori consiliari.

Da un lato, dunque, i fratellini algheresi, non partecipando ai lavori, non danno nessun contributo attivo alla amministrazione della città. Dall’altro il loro unico apporto è concedere per oltre un mese uno spazio pubblico in forma gratuita a un’associazione che incasserà non pochi soldi, senza che vi sia alcun guadagno per il comune.

Al proposito ci resta il dubbio (per risolvere il quale proveremo anche a presentare un’interrogazione all’Assessore Cocco…) se da adesso, avere gratuitamente uno spazio pubblico dove fare business, sarà una cosa permessa a tutti coloro che ne faranno domanda o se invece sarà necessario avere la tessera di Fratelli d’Italia”.

Per Alghero, PD, Futuro Comune e Sinistra in Comune