Web Project Sottorete parte a Caglairi per i play off

ALGHERO – Iniziano i playoff del campionato di serie D maschile per la Web Project Sottorete. Sabato 2 aprile alle 18 presso il Pala Longino dei Trinitari a Cagliari gli algheresi si contenderanno il passaggio del primo turno contro la G.S. Aquila Ca, terzi classificati del girone A del campionato di serie D. Il passaggio del turno si deciderà in due partite, andata e ritorno e in caso di punteggio di parità si disputerà un set secco a 15 in casa della Web Project Sottorete per il miglior piazzamento conseguito nel proprio girone, essendo arrivata seconda in classifica. Chi passerà il primo turno, nel secondo e decisivo turno affronterà la vincente della gara tra la Polisportiva Sirio Orosei prima classificata del girone B e Airone Tortolì quarta classificata del girone A. La vincitrice della finale sarà promossa in Serie C.

Così il presidente della Web Project Sottorete Stefano Ogno: “Sabato partiamo determinati per fare bene, non abbiamo mai giocato contro questa squadra anche se abbiamo potuto vedere da qualche partita in diverse dirette online che, forse, hanno un livello di gioco meno tecnico rispetto a quello del nostro girone, ma i playoff sono sempre un’incognita, le squadre danno sempre il massimo, punto su punto. Noi dobbiamo scendere in campo per fare bene e vincere.”. La partita, come di consueto, sarà visibile in diretta sulla pagina facebook della ASD Polisportiva Sottorete