Lavoras, notizia-farsa dal Centrosinistra: è un pesce d’Aprile?

ALGHERO – “Leggiamo con grande stupore il comunicato – farsa del centro sinistra algherese con il quale stabilisce la scadenza delle graduatorie dei “progetti Lavoras” per il censimento e per la digitalizzazione delle pratiche edilizie. Consigliamo all’opposizione di usare, per fare politica, critiche fondate sull’operato della maggioranza, e magari, se ne sono capaci, almeno qualche volta, un minimo di apporto all’azione amministrativa della città; e non invece procurare allarmi infondati, diffondendo notizie false e fuorvianti. Se fossero maggiormente informati, i consiglieri di opposizione dovrebbero sapere che le graduatorie scadono rispettivamente il 16 e il 19 maggio 2022, e per giunta per quanto riguarda il progetto sul censimento le assunzioni sono state fatte il 30 marzo e avviato il 31; mentre per quello della digitalizzazione è in fase di affidamento il servizio alla cooperativa sociale di tipo B che ha vinto la gara.

Per essere ancora più esaustivi, agli sbadati consiglieri di opposizione, rinfreschiamo la memoria ricordandogli che la Regione ha prorogato al 31 maggio 2022 la data di scadenza per l’avvio dei “progetti Lavoras 2019”.

Ci auguriamo che quella letta oggi non sia una vera notizia diffusa in maniera irresponsabile giocando, loro si, sulle spalle dei lavoratori, ma piuttosto almeno per salvare la loro credibilità, auspichiamo sia solo un pesce d’aprile che hanno voluto regalare ai cittadini, anche se effettivamente non ha fatto per niente ridere”.