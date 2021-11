Web Project sabato a Castelsardo a caccia di punti

ALGHERO – Sabato 27 novembre alle 16 e 30 la Web Project Sottorete sarà impegnata a Castelsardo nella palestra della ASD Maresport. La compagine algherese non ha potuto disputare la prima partita in casa la scorsa settimana per indisponibilità della palestra. In quell’occasione avrebbe dovuto affrontare la Punto volley per la terza giornata di campionato.

Per la partita di sabato qualche assenza tra i giovani, ma il coach Guido potrà contare sui giocatori più esperti. Il presidente della squadra Stefano Ogno su questo punto ha affermato che “la squadra si sta allenando con determinazione, galvanizzati anche dalle prime due vittorie. La prossima sarà una partita impegnativa ma siamo consapevoli della nostra forza e ce la metteremo tutta per vincere”. La partita si potrà seguire anche da casa, sulla pagina facebook della Polisportiva Sottorete Alghero.

Nella foto il capitano Massimo Massafolt Castaldi