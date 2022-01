Voto Quirinale, Pais (emozionato) a Roma

ALGHERO – “Tra poco inizieranno le operazioni di voto per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Avverto chiaramente il dovere istituzionale, l’obbligo morale e l’immensa gioia di rappresentare la Sardegna intera in uno dei momenti che segnerà la storia del nostro Paese. Come Presidente del Consiglio regionale sono il garante di tutti coloro che siedono nei banchi dell’Aula e con questo spirito di grande responsabilità sono pronto per dare il mio contributo all’elezione del Presidente della Repubblica: con la Sardegna nel cuore e nell’interesse esclusivo di chi la abita”. Cosi il Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais che si trova a Roma per la votazione per la Presidenza della Repubblica in quanto “Grande elettore” delegato della Sardegna.

“Tutti sanno quanto ami la Sardegna e Alghero, la mia città, che cerco di onorare costantemente e in ogni circostanza. Vorrei trasmettere soprattutto agli algheresi l’emozione che sto vivendo in queste ore. Da algherese, sardo e italiano, con impegno e onestà intellettuale, sarò chiamato a partecipare ad un passaggio importante per la nostra Nazione. Ogni mia scelta e decisione sarà ponderata e sempre ispirata ai valori di democrazia, nel rispetto di chi combattuto per difenderla e di chi oggi si impegna concretamente per garantirle un futuro”.