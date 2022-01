Differenziata, nuovi contenitori al Parco Tarragona

ALGHERO – Martedì 25 gennaio (alle ore 12.00), la Folia Bio, società che gestisce il Parco Tarragona, provvederà a collocare quattro nuovi contenitori per la raccolta differenziata. Colorati, dal design allegro e realizzati con plastica riciclata, permetteranno ai fruitori del Parco cittadino di differenziare i rifiuti, contribuendo a mantenerlo pulito nel rispetto dell’ambiente.

I contenitori sono stati donati al Parco dall’azienda Ecocentro Tecnologie Ambientali del Gruppo Esposito, leader nazionale nel campo del riutilizzo e della valorizzazione dei rifiuti e delle nuove tecnologie per la protezione dell’ambiente.

Sarà un’occasione anche per i più piccoli di imparare l’importanza di un gesto tanto semplice quanto necessario per il rispetto dell’ambiente in cui viviamo. Continua il miglioramento del polmone verde di Alghero che vedrà a breve la ripartenza di diversi progetti e iniziative per le famiglie algheresi e non solo.