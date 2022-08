“Votare Forza Italia per avere una rappresentanza chiara e coerente”

CAGLIARI – “Con Forza Italia e il centro-destra gli italiani avrebbero una maggioranza ed un programma votati da loro, con le altre coalizioni invece tutto sarebbe rinviato ai mercanteggiamenti e ai giochi di palazzo”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore di Forza Italia-Sardegna. “Gli italiani diffidino – prosegue l’esponente azzurro- di chi vuole prendere voti al centro per tradirli un secondo dopo le elezioni, mettendosi al servizio della sinistra. Non è un caso – evidenzia Cappellacci- se in queste settimane solo Berlusconi e il centrodestra hanno parlato di idee e di programmi mentre altri giocano ad allearsi “contro” quello che additano come il pericolo di turno. Purtroppo – prosegue Cappellacci- non esiste l’elezione diretta e popolare del presidente, ma gli italiani hanno la possibilità di scegliere la maggioranza che andrà a governare. Rivolgiamo un appello a chi oggi sta valutando se astenersi o recarsi alle urne il 25 settembre: siete proprio voi le persone determinanti per evitare i soliti giochi di palazzo e restituire all’Italia un Governo stabile, autorevole ed espressione della volontà popolare”