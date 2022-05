Volley femminile, impresa della Gymnasium: vince il campionato

Le ragazze algheresi vincendo il campionato hanno raggiunto la serie D. Per questo la società ringrazia tutte le ragazze, lo staff tecnico, il mister e tutti gli sponsor che insieme hanno reso possibile il raggiungimento di questo obiettivo.

Ora bisogna pensare al nuovo campionato di serie D. Proprio per questo il presidente della Gymnasium Mauro Fiamma afferma: “Invito tutte le giovani ragazze interessate allo sport e al mondo della pallavolo di farsi avanti e di unirsi alla nostra associazione, vi divertirete.” Sul campionato appena concluso aggiunge: “La serie D sarà una nuova avventura che, quest’anno, affronteremo e lo faremo con l’obiettivo di rimanere in serie D. Poi se ci riusciremo, magari, con un piano triennale potremo pensare anche ad una scalata in serie C. Ma per ora festeggiamo la conquista della serie D che rappresenta il primo importante passo per le nostre ragazze”.

Così il mister Pasqualino Sotgia: “Siamo molto contenti per la vittoria, avvenuta dopo anni di programmazione ma che non ci aspettavamo già quest’anno, invece le ragazze si sono comportate da squadra, da gruppo compatto sia che fossero impiegate le ragazze titolari che le riserve. Si sono comportate tutte molto bene riuscendo a vincere anche contro squadre molto forti. Ringrazio le ragazze per la tenacia e la determinazione dimostrate nonostante le difficoltà di questa stagione.”