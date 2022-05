Arst, erbacce, centro storico, sanità, commercio: segnalazioni in Consiglio

ALGHERO – Ieri si svolto il Consiglio Comunale o meglio sono state effettuate solo le brevi segnalazioni. Infatti, subito dopo questo passaggio, è mancato il numero legale e la seduta è stata chiusa in anticipo. Tra le segnalazioni c’è stata quella del consigliere comunale Pietro Sartore che più volte ha evidenziato il problema del lastricato del centro storico. “Hanno distrutto la pavimentazione di Alghero vecchio – ha detto Sartore – l’altro giorno sono inciampato in una delle voragini, cosi come sono cadute altre persone, è una situazione insopportabile, a prescindere dalle responsabilità o meno delle aziende che hanno operato, o si fa qualcosa di serio oppure non possiamo accettare che il centro storico sia in queste condizioni”. E poi, sempre Sartore, il “molo di sopraflutto”: “E’ un totale immondezzaio, una condizione pessima di degrado e abbandono per una porzione del porto che dovrebbe, invece, garantire decoro, servizi e occupazione”.

Segnalazioni da parte del consigliere Christian Mulas sulla necessità dei controlli delle autorizzazioni di vendita degli ambulanti: “mi arrivano sempre più segnalazioni di situazioni in cui si vende materiale non autorizzato e contraffatto in aree di pregio come il lungomare e i bastioni e il centro storico e questo va contro chi opera nelle regole anche tra gli ambulanti”. E poi la richiesta al sindaco e al gruppo Lega/Psd’Az “di avere notizie sul nuovo ospedale e sulla 4 corsie”.

Di Nolfo, oltre a ricordare gli interventi dell’assessore Peru, come segnalato in precedenza in alcune zone di Alghero, ha ricordato le criticità del trasporto pubblico locale e le responsabilità dell’Arst e poi ha puntato il dito contro “le continue sfilate, passerelle, annunci sulla sanità su cui, invece, occorrono certezze a partire dall’agognato nuovo ospedale”. La Pulina ha ricordato le necessità di intervenire sul decoro e il taglio delle erbacce e la segnaletica orizzontale e verticale, mentre Cacciotto ha ricordato la pessima condizione di degrado della piazzetta Sotgiu a ridosso dell’ex-caserma dei Carabinieri e le erbacce di via Matteotti vicino anche all’asilo. In aggiunta è stata ricordata la necessità della Polizia Municipale nell’uscita delle scuole (in particolare nella fine di via XX Settembre), oltre che in altre zone di alta affluenza, come il mercoledi alla Pietraia quando viene realizzato il mercatino. Su questo Peru ha garantito prossimi interventi, cosi come l’assessore Vaccaro ha informato che sono stati attivati dei sequestri di merce non idonea a rivenditori ambulanti nel lungomare.