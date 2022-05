Centenario Berlinguer, Conoci ringrazia Mattarella e Mariotti

ALGHERO – “Stamattina nell’Aula Magna dell’Università di Sassari, in occasione del centenario della nascita di Enrico Berlinguer, il Presidente Sergio Mattarella ha rinnovato la sua vicinanza alla nostra terra. Un ringraziamento particolare al Magnifico Rettore Gavino Mariotti per l’invito a questa cerimonia ricca di significati”, cosi il Sindaco Mario Conoci presente questa mattina alle celebrazioni per Berlinguer alla presenza, come detto, del Capo dello Stato che, come noto, l’anno passato è stato protagonista di una graditissima vacanza ad Alghero, dal centro storico al Parco di Porto Conte passando per le Grotte di Nettuno , che ha avuto una grande rilevanza mediatica.