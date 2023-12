Voglio andare ad Alghero….il Cap d’Any anche su Radio Deejay: ecco il video

ALGHERO – “Ebbene si, adesso lo possiamo dire, a Capodanno saremo ad Alghero, in compagnia di uno straniero, ma non solo, insieme a dj Angelo, Wad e ovviamente il sottoscritto (Nikki) e Alydin e tutto il grande pubblico che riempirà il piazzale della Pace”. Il Cap d’Any de l’Alguer esplode anche in diretta radio, e su tutte le varie piattaforme di Radio Deejay, in settimana, durante il programma Summer Camp con i protagonisti che non hanno potuto più tenere celata la loro presenza ad Alghero e l’hanno annunciata con grande enfasi.

Ed è cosi che un entusiasta Nikki, insieme a Federico Russo, ha ricordato la grande festa che si prevede per i tre giorni di fine anno (con i concerti di Ligabue, Gue, Noyz Narcos, Anna, festa anni ’90 e, appunto, Radio Deejay) e in particolare con la notte di San Silvestro quando proprio i protagonisti del format dedicato a tutte le migliori musiche, attuali o meno, faranno ballare tutta la Riviera del Corallo.

Annuncio in diretta che ha visto subito intervenire diversi ascoltatori che hanno confermato la loro presenza ad Alghero, perfino intonando l’inno della città catalana targato Giuni Russo, con Nikki che ha preso la palla al balzo per ricordare quanto è importante il “turismo musicale” ancora di più soprattutto “in località belle come Alghero dove, anche a dicembre, non puoi non fare un salto e magari anche andare alle Bombarde”, ha detto Federico Russo. Una bella promozione per Alghero e per i suoi eventi che rimbalza in tutto lo Stivale e che conferma il sold-out già previsto da tempo e l’apprezzamento per le le varie proposte. Tutto questo in attesa di una primavera ed estate di eventi che sarà ancora più pirotecnica.