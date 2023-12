“Hommage à Antoine de Saint-Exupéry”, da oggi (venerdi) nuova straordinaria esposizione al museo Mase

ALGHERO – Esposizione al M.A.S.E. : Hommage à Antoine de Saint-Exupéry. “Pilota di pace: Antoine de Saint-Exupéry e l’arte contemporanea internazionale”. Venerdì 22 dicembre 2023, alle ore 15.00, al M.A.S.E. Nella Torre Nuova di Porto Conte, si inaugura l’esposizione “Hommage à Antoine de Saint-Exupéry. “Pilota di pace: Antoine de Saint-Exupéry e l’arte contemporanea internazionale”.

All’interno del Museo, l’arte contemporanea rende omaggio ad Antoine de Saint-Exupéry a ottant’anni dalla pubblicazione de Il piccolo principe e nel 2024 a ottanta dalla sua scomparsa, ed i protagonisti, riflettono sulle sue numerose opere, attraverso gli episodi della sua avventurosa biografia e su tematiche e figure della sua narrazione. L’esposizione temporanea sarà composta da artiste e artisti del progetto Austriamentis, sezione Arti Visive. In questo primo incontro, con l’attuale arte austriaca si espongono al pubblico opere di: Daphne Wiedling, Isabella Heigl, Monika Friedl, Bernhard Resch, Moni K. Huber, Anita Natmessnig, Gloria Zoitl, che si concentrano su immagini-chiave, oggetti emblematici e citazioni dalla letteratura dell’autore-aviatore, interpretandoli attraverso il disegno, la pittura, il collage, la fotografia, la video-animazione e il design. Si tratta del primo appuntamento al M.A.S.E. in collaborazione con il Land Salzburg e il Forum Austriaco di Cultura/Roma che supportano il progetto Austriamentis 2023 di Valentina Piredda-Sardinia anche con la pubblicazione di un catalogo dedicato. In mostra, insieme al lavoro fotografico di Luigi Biddau, il design tessile di Daniela Accardo e la pittura di Thiébaut Rapp. L’esposizione ha il patrocinio del Parco Naturale Regionale di Porto Conte, ed è visitabile con il normale Ecomuseo Ticket dal venerdì alla domenica, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30