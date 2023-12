Sanità, Soru: “Serve ingente investimento su capitale umano”

SASSARI – Renato Soru a Sassari su emergenza sanità: «Serve un investimento

straordinario sul capitale umano. Urgente riprendere i lavori del SS

Annunziata. No all’ipotesi dello spostamento AOU verso il Mater Olbia».

Tecnologia, opere pubbliche ma soprattutto un investimento straordinario che supporti e valorizzi il personale medico sanitario. Sono queste le

tre macro aree emerse ieri, nella sala Angioy della Provincia di

Sassari, dalle conclusioni che Renato Soru – candidato alla Presidenza

della Regione Sardegna – ha portato all’incontro “Garantire il Diritto

alla Salute – L’emergenza sanità in Sardegna”.

«Tutti abbiamo esperienza, per diversi motivi, delle problematiche

legate alla sanità pubblica. Liste di attesa lunghissime, oltretutto

sottostimate, personale carente, mal pagato e demotivato da scelte

politiche e amministrative che stanno portando ad un declino

assistenziale dal quale è necessario uscire immediatamente».

«Interessante è notare – sottolinea Soru – come tutta l’attenzione sia

oggi concentrata sulla medicina territoriale. Ma è opportuno che mi

esponga, chiaramente, su quanto sta accadendo in merito alle

infrastrutture ospedaliere. L’attuale giunta ha recentemente dichiarato

che sono pronte le risorse per finanziare la costruzione di quattro

nuovi, grandi ospedali. E cosa sta accadendo invece per il Santissima

Annunziata di Sassari? E per l’Azienda Ospedaliera Universitaria?»

Soru ha ripercorso quanto accaduto negli anni in merito ai lavori di

ricostruzione – e ammodernamento – di una struttura che a suo tempo si

scelse di riconfermare al centro di Sassari. «Ci fu un importante

confronto, si scelse di mantenere l’attuale localizzazione, fu

commissionato e approvato il progetto. E furono avviati i lavori che –

come spesso accade – con i cambi di amministrazione sono stati poi

bloccati. Bisogna riprendere il progetto già pronto del Santissima

Annunziata, subito. Bisogna invertire il costante atteggiamento politico

che ad ogni nuova elezione annulla quanto scelto e avviato dalla

precedente amministrazione. La più grande riforma sanitaria sulla quale

dobbiamo puntare è far funzionare la riforma sanitaria che abbiamo»

L’intervento di Renato Soru spazia dall’analisi del potenziale della

telemedicina, alle esigenze più pratiche che coinvolgono i medici di

famiglia nei processi di digitalizzazione, per i quali sono necessari

adeguati percorsi formativi e in alcuni casi un lavoro di affiancamento

diretto con dei tutor, presenti come supporto negli ambulatori.

«Sappiamo che oggi il 15% delle persone rinuncia a curarsi. Per costi e

tempi spesso inadeguati con le esigenze. L’infrastruttura più importante

per la medicina non sono gli ospedali ma tutto il personale, medici,

infermieri e tecnici. Va fatto subito un grande piano di investimento

straordinario sull’assunzione di nuovo personale, e sulla

stabilizzazione di chi è presente.

Abbiamo visto numeri e statistiche che evidenziano un elevato numero di

medici?

Eppure ora le statistiche non contano. Conta il fatto che in molti paesi

non ci siano i medici».

Nel merito, sullo sviluppo delle case della salute, Renato Soru

sottolinea l’importanza di dover guardare senza pregiudizi o ideologie

«dove può funzionare in maniera ottimale e dove invece questo sistema

non ha senso di esistere. Ci sono realtà locali nelle quali possiamo

immaginare un più adeguato sviluppo di aggregazioni funzionali a livello

territoriale, dove 5, 6 o più medici di uno stesso territorio possono

supportarsi nell’assistenza costante ai pazienti: è possibile. E per

esserlo è indispensabile che si lavori al vero sviluppo del fascicolo

sanitario elettronico. Senza più falle che creano sfiducia in un

sistema, a danno di tutta la collettività. La digitalizzazione è

importante, al 100%.

Sull’Azienda Ospedaliera Universitaria «Sono fortemente in disaccordo

all’idea di un possibile spostamento dell’AOU verso il Mater Olbia. Se

dovesse nascere un policlinico universitario olbiese, Sassari perderebbe

anche la facoltà di medicina. Se sarò io a governare la Regione

Sardegna, farò tutto ciò che sarà possibile per incentivare lo sviluppo

di questi studi. Sono contrario al numero chiuso ed è fondamentale che i

nostri nuovi medici siano messi da subito nelle condizioni di lavorare e

di prestare il supporto alla comunità. Occorre valorizzare queste

professioni che, per tutti, rappresentano una parte fondamentale per la

crescita e lo sviluppo di ogni comunità».