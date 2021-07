Villa Romana al Comune e Parco: verso fruizione pubblica

ALGHERO – La Giunta Comunale, su proposta dell’assessore alla Cultura e Turismo Marco Di Gangi, ha dato il via libera alla fruizione pubblica del sito archeologico della Villa Romana di Sant’Imbenia. Con il pieno coinvolgimento della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro guidata dal Prof. Bruno Billeci e il coordinamento della funzionaria responsabile della tutela archeologica Gabriella Gasperetti e in attuazione dell’accordo di valorizzazione sottoscritto tra la stessa Soprintendenza e il Comune di Alghero nel 1996 e tuttora in essere, deciso di affidare al Parco Naturale Regionale di Porto Conte la gestione dei servizi di fruizione del sito grazie ad un protocollo e ad un accordo di collaborazione tra il Comune di Alghero, Servizio Cultura, e l’Azienda Speciale Parco di Porto Conte. “L’accordo ratifica la volontà di consolidare l’obiettivo di incrementare e rafforzare, in un quadro di rapporti sinergici fra i diversi attori istituzionali, le politiche pubbliche di conservazione, valorizzazione e fruizione pubblica della Villa Romana di Sant’Imbenia, disciplinando la collaborazione fra l’Amministrazione comunale di Alghero e l’Azienda Speciale Parco di Porto Conte” afferma il sindaco Mario Conoci.

“A breve, finalmente uno dei gioielli del patrimonio archeologico del territorio algherese potrà essere visitato, contribuendo a raccontare e testimoniare il ricco vissuto del territorio che si affaccia sul golfo di Porto Conte, l’antico Portus Nympharum. Un altro importante attrattore turistico finalmente viene messo a disposizione del pubblico contribuendo a rendere sempre più ricca l’offerta culturale, archeologica e paesaggistica del nostro territorio” aggiunge l’assessore Di Gangi.

L’obiettivo è avviare un progetto storico-archeologico che intende condividere l’esigenza di valorizzare la Villa romana di S. Imbenia, da ritenersi uno dei monumenti più significativi della Sardegna di età romana e di inserire questo importante sito nel percorso culturale-turistico del territorio di Alghero e del sistema museale dell’ eco museo del Parco di Porto Conte.

La gestione dei servizi di guardiania, manutenzione ordinaria, accompagnamento ed informazione turistico-culturale del sito archeologico viene attribuita all’Azienda Speciale Parco Di Porto Conte per un triennio a partire dall’anno in corso, anche grazie alla disponibilità dell’area su cui si trovano i resti della villa che la società proprietaria – la stessa dell’hotel Baia di Conte – ha concesso all’Azienda Parco per 20 anni a decorrere dal 2015.

Un risultato importante ottenuto grazie alla piena collaborazione e condivisione di obiettivi dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Mario Conoci, con il Parco di Porto Conte nelle persone del Presidente Raimondo Tilocca, dei consiglieri Adriano Grossi e Lina Bardino e del direttore Mariano Mariani, nonché deIla Ifit –Sogat spa proprietaria dell’area.