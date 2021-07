L’Albero di “Corallo rosso” di nuovo attrattiva

ALGHERO – L’installazione con i rami di Corallo Rosso sulla Torre di San Giovanni risplende ad Alghero. Dopo una breve opera di restyling curata dal flower designer Tonino Serra, l’opera ritorna visibile e fotografabile. Realizzata dalla Fondazione Alghero e dall’Amministrazione comunale col prezioso contributo degli studenti del Liceo Artistico A. Costantino nell’ambito del progetto Unesco, all’albero di Corallo è legato un valore identitario e un nuovo modo di guardare al contesto urbano riciclando e riutilizzando i materiali di risulta. In allegato uno scatto con le operazioni di installazione avviate questa mattina nel centro storico di Alghero ed un breve video con le parole di Tonino Serra, liberamente utilizzabile. Un’installazione che ritorna ad essere un’attrattiva turistica con tanti turisti che (come nella foto dell’articolo) si fermano per fare delle foto ricordo di Alghero. Ciò anche a significare che per fare turismo occorre fare anche scelte non sempre accomodanti e non sempre troppo esageratamente concilianti con l’esistente, recente o passato.