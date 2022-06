Vigili del Fuoco, cessione dell’area alla Scaletta: iter sbloccato

ALGHERO – Arriva finalmente a conclusione un iter lungo e complesso che oggi compie il passo definitivo da parte del Comune di Alghero e del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per la realizzazione della nuova caserma di Alghero. A Porta Terra stamattina si è siglato l’atto di cessione dell’aera di proprietà comunale all’Agenzia del Demanio che contestualmente lo ha ceduto ai Vigili del Fuoco. La firma dell’atto è stata siglata dal Sindaco Mario Conoci con il Dott. Pietro Arricca per l’Agenzia del Demanio e dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Gianfrancesco Monopoli. “Abbiamo raggiunto l’obbiettivo reciproco tra Amministrazione e Vigili del Fuoco per arrivare prima possibile alla realizzazione della nuova caserma – afferma il Sindaco Mario Conoci – Finalmente si può ora pensare alla fase che porta all’appalto per la costruzione dell’immobile che la città e il territorio attendono”. L’area che il comune ha ceduto è situata nella zona La Scaletta, ha una superficie catastale complessiva di metri quadrati 4187, risulta in posizione favorevole rispetto al potenziale bacino di utenza, è posizionata nella zona edificabile in prossimità del centro cittadino, presenta una viabilità adeguata al traffico pesante ed è facilmente raggiungibile, essendo ben collegata e collocata sia rispetto al centro cittadino che rispetto ad importanti arterie di traffico statali, provinciali e comunali. Una struttura operativa di primaria importanza che finalmente trova la sua collocazione adeguata. “L’impegno dell’Amministrazione fin dall’insediamento è stato continuo – aggiunge l’Assessore al Demanio Giovanna Caria – per avviare tutte le attività che hanno portato alla definizione della procedura che consente ora al Ministero dell’Interno di procedere”. Per la costruzione dell’immobile verranno investiti 2,5 milioni di euro dal Ministero, con una integrazione della iniziale somma di 1,5 milioni. Il Ministero procederà ora con la progettazione definitiva ed esecutiva per arrivare nei prossimi mesi alla gara d’appalto. Alla firma dell’atto hanno presenziato la Segretaria Generale Giovanna Solinas, il dirigente del Settore demanio Michele Fois e le rappresentanze sindacali del comparto. Si vuole velocizzare, per portare a compimento la realizzazione di una struttura operativa di primaria importanza che finalmente trova la sua collocazione adeguata.