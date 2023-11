Vigili del Fuoco, a Porta Terra il comandante Giordano: focus su nuova caserma

ALGHERO – Il sindaco di Alghero, Mario Conoci, ha ricevuto questa mattina a Porta Terra l’ing. Antonio Giordano, da qualche mese al Comando dei Vigili del Fuoco di Sassari. E’ stata l’occasione per rinnovare i proficui rapporti di collaborazione che vedono impegnati i due enti sotto l’aspetto della sicurezza del territorio e della cittadinanza. Confermata anche la volontà di lavorare con celerità per superare gli adempimenti burocratici e portare avanti l’iter di realizzazione della nuova caserma in località La Scaletta. Un’area strategica, facilmente raggiungibile con la nuova viabilità, che garantirà un’adeguata collocazione sotto l’aspetto funzionale dell’operatività. In allegato alcune immagini dell’incontro.