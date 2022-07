Viabilità ad Alghero, è scontro. Cisal: “Offese al personale”, Udc: “Falso, solo disservizi”

ALGHERO – Scontro sulla viabilità ad Alghero. Dopo una nota a firma dell’Udc, dove si mettevano in evidenza diverse criticità, tra l’altro evidenti a tutti, riguardo il trasporto locale (ad esempio assenza di informazioni e mezzi troppo imponenti per il traffico locale), arriva la replica molto dura da parte del sindacato Cisal che difende l’operato del personale Arst e soprattutto mette in evidenza pesanti e diffuse criticità nella viabilità nelle strade di Alghero. “Il sindacato interviene con una replica, attaccando Udc e settore viabilità, ma il documento nostro non ha mai menzionato gli autisti o il personale dell’Arst, ha invece evidenziato i vari disservizi dell’azienda”, questa la contro replica dell’Udc. Segue la nota completa della Cisal.

La scrivente Segreteria Provinciale (Cisal ndr) è con la presente in replica all’articolo avente contenuto privo di riflessione e deplorevole e offende il duro lavoro che i conducenti ARST adibiti al servizio del trasporto pubblico urbano ed extraurbano nel territorio Algherese, svolgono con la massima professionalità, serietà e onore nel servire un territorio turistico come quello Catalano. Lo scrivente Segretario Provinciale Pietro Piredda, si meraviglia nel leggere queste aberranti accuse, ed è interessato nel conoscere quante volte i Consiglieri UDC Christian Mulas e Nina Anisini, abbiano usufruito del servizio del trasporto pubblico ARST; Vorrei sapere da parte dei signori consiglieri se fossero a conoscenza di tutte le manovre, che i nostri colleghi autisti, sono costretti ad improvvisare per superare tutti gli ostacoli che incontrano ogni giorno in tutte le vie di Alghero, veicoli in doppia fila, sui marciapiedi, a ridossi degli incroci e delle varie svolte… ed effettuare tutte le manovre in sicurezza cercando sempre di non creare danno perdendo minuti preziosi i quali, ripetuti per tutte le corse, causano un accumulo di ritardo ai danni dell’utenza e della serenità dei lavoratori. Probabilmente non siete nemmeno a conoscenza di una PEC ultima per reiterare ulteriormente l’intervento da parte della polizia locale, carabinieri e tutti gli organi competenti affinché venisse portato ordine e disciplina lungo la via catalogna, in quanto, nelle giornate intere del fine settimana e l’orario tardo pomeriggio e serale di tutti i giorni, nonostante gli autobus ARST debbano garantire il servizio di trasporto pubblico, si incontrano veicoli ovunque in doppia fila e sopra gli stalli degli autobus. Molto probabilmente per i signori Consiglieri, che probabilmente sono alla ricerca di preferenze da parte dei cittadini Algheresi, i quali giustamente lamentano i ritardi degli autobus, sicuramente è più facile puntare il dito sul trasporto pubblico piuttosto che prendere invece le dovute iniziative verso i loro colleghi del consiglio comunale e cercare di comunicare con la Polizia Locale affinché possano collaborare per il fine comune, quello di rendere un servizio pubblico scorrevole e migliore. In tutti i comuni che si rispettino, infine voglio ricordare, tutti gli organi di Polizia collaborano con la buona resa del servizio di pubblico trasporto, e soprattutto, non meno importante, quando vengono chiuse strade per nuovi cantieri, forse, si eviterebbero ulteriori disservizi e ritardi, avendo una migliore collaborazione di una preventiva comunicazione “scritta” agli uffici territoriali interessati nell’esercizio di trasporto pubblico locale. In ultimo vorrei ricordare che l’installazione di pensiline per l’attesa degli autobus è di competenza “ dell’Amministrazione Comunale”. Tanto era doveroso replicare, quanto per fare chiarezza sulle responsabilità