Taxi ad Alghero, tariffe aggiornate. Urge implementare il servizio

ALGHERO – Tariffe taxi rideterminate sulla base dell’adeguamento Istat e su proposta della associazioni di categoria, la Giunta interviene con la delibera di approvazione adeguando e rendendo coerenti i prezzi. Come riportato dagli operatori anche nella Commissione Consultiva convocata il 9 giugno scorso, le tariffe ad oggi non risultavano adeguate ai maggiori costi di esercizio conseguenti ai diversi aumenti intervenuti sui carburanti, ai costi in genere del settore degli autotrasporti e all’adeguamento Istat ( FOI ) con la percentuale del 16,3% calcolata da marzo 2010 a gennaio 2022. “Le tariffe dei taxi erano ferme all’ultimo aggiornamento del marzo 2010 – spiega l’Assessore allo sviluppo economico Giorgia Vaccaro – e il passo odierno va a compare una situazione evidentemente non al passo con i tempi. Il dialogo che intercorre tra Amministrazione e i rappresentanti della categoria ha portato ad una situazione più congrua, adeguata e coerente anche con i principi di solidarietà sociale”.

Intanto a seguito di diverse segnalazioni ricevute e apprese direttamente, è sempre più necessario implementare il servizio serale dei taxi. “Capita che la sera dei clienti necessitino, dopo aver cenato, di rientrare nel proprio alloggio, ma non si riesce ad avere alcune risposta – fa sapere il titolare di un ristorante – comprendiamo che l’estate ci siano più corse da fare, ma allora delle due l’una: o si aumentano i taxi l’estate, con interventi stagionali, oppure non è possibile non trovarne uno dopo la mezzanotte”