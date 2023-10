Verso le elezioni, gazebo della Lega ad Alghero

ALGHERO – “Questo è il momento del confronto con la gente per capire e conoscere il pensiero generale sull’ operato dei nostri rappresentanti politici. Tra non molto si ritornerà alle urne per eleggere il nuovo consiglio regionale, perciò, si deve agire se si vuole essere protagonisti e per questo la Lega spalanca le porte per allargare la partecipazione al dibattito politico cittadino, invitando tutti quelli che vorranno farne parte ad iscriversi come sostenitori presso il Gazebo che si terrà sabato 07 ottobre dalle 18,00”, cosi la segretaria cittadina della Lega Monica Chessa.

“Partecipare da dentro una realtà nazionale come la Lega Salvini Premier è molto importante in quanto le istanze del territorio possono essere recepite in maniera diretta dai nostri rappresentanti del Governo Nazionale senza dover passare attraverso fattori limitanti come accade quando ci si muove attraverso generici raggruppamenti di mera espressione locale. Pertanto, invitiamo tutti a voler condividere idee e iniziative che possano essere di sicuro beneficio per la collettività, esserci non è semplice perché comunque significa impegnarsi per un ideale comune,sottraendo del tempo a sé stessi, è comunque nobile sentirsi ripagati dal compimento di un servizio basato sulla gratuità come l’impegno speso per il bene comune. La Lega è presente, unitevi a noi”.