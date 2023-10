Verso le elezioni, 5 Stelle in piazza ad Alghero per il “Salario minimo”

ALGHERO – “L’articolo 36 della Costituzione è chiaro sui diritti del lavoratore: la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”, cosi dal Movimento 5 Stelle Alghero.

2Il M5S insieme alla maggior parte delle forze di opposizione hanno firmato una proposta unitaria che prevede che nessun lavoratore possa ricevere una retribuzione oraria inferiore a 9 euro all’ora e una tredicesima, quattordicesima, Tfr, ecc. adeguati. La proposta rafforza la contrattazione collettiva e combatte i contratti “pirata”.

2Venerdì 6 ottobre dalle ore 17 alle ore 19, in Largo San Francesco, il M5S Alghero e l’on. Desirè Manca saranno lieti di accogliere tutti i cittadini, algheresi e no, per dare informazioni e la possibilità di poter firmare con consapevolezza la petizione a favore della proposta di legge 1275, perché questa sia approvata al più presto in Parlamento e diventi legge del nostro Paese”.