La Sardegna alla Milano Wine Week, parla l’assessore Satta

CAGLIARI – I vini a marchio Dop e Igp della Sardegna saranno tra i protagonisti della sesta edizione della Milano Wine Week, la prestigiosa manifestazione internazionale in programma dal 7 al 15 ottobre prossimi, con una serie di eventi legati al mondo del vino e rivolti a consumatori e professionisti del settore. L’appuntamento con il “Sardegna Day” è fissato per il 10 e l’11 ottobre a Palazzo Bovara, al Circolo del Commercio, in corso Venezia 51, nel cuore di Milano. La Regione Sardegna, partner dell’evento, parteciperà con l’assessorato dell’Agricoltura tramite l’Agenzia Laore in collaborazione con i Consorzi di tutela dei vini a marchio Dop e Igp dell’Isola: Cannonau di Sardegna Doc, Malvasia di Bosa, Terralba Doc, Vermentino di Gallura Docg, Vermentino di Sardegna, Vernaccia di Oristano Doc, Vino Carignano del Sulcis Doc e Vini di Alghero Doc.

“I Consorzi di tutela – sottolinea l’Assessore regionale dell’Agricoltura, Valeria Satta, che questo pomeriggio ha presentato la manifestazione nel corso di una conferenza stampa organizzata dall’Agenzia Laore – andranno a Milano per presentare e far conoscere ancora di più, in un’ottica di promozione dei nostri territori e dei nostri vitigni di qualità.

In questa vetrina internazionale, la più importante del nostro Paese, i Consorzi rappresenteranno le radici del nostro vino in una due giorni che vedrà una serie di appuntamenti, tra cui quattro masterclass nella giornata dell’11 per far degustare, spiegare e raccontare il nostro vino, la storia e le tradizioni della Sardegna. Con la partecipazione alla Milano Wine Week prosegue l’impegno della Regione per sostenere nei mercati nazionali e internazionali le aziende di tutti i nostri comparti produttivi, e in questo caso di quello vitivinicolo, un settore all’avanguardia che può vantare produzioni di assoluta eccellenza e di elevata qualità”.

Ecco il programma dei due giorni del “Sardegna Day”. Martedì 10 ottobre è prevista in mattinata la conferenza “Vitigni e Vini di Sardegna: una storia millenaria”, mentre dal pomeriggio si terranno le degustazioni rivolte a consumatori e amanti del vino. Mercoledì 11 ottobre, nel corso di tutta la giornata si terranno quattro masterclass, una in collegamento con Londra, organizzate dei Consorzi di tutela dei vini a marchio Dop e Igp della Sardegna, che presenteranno i vini delle aziende produttrici al pubblico di buyers, distributori, esperti e stampa di settore.