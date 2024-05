Verso il voto, Moro: “Alghero deve ritornare ad essere una Città Viva”

ALGHERO – Ieri la presentazione di “Progetto Alghero” l’ampia alleanza a sostegno del candidato a sindaco Raimondo Cacciotto. In totale sono 8 le liste che lo sostengono tra cui l‘esordiente movimento “Città Viva” che, come spiega il già consigliere comunale Giampietro Moro, “vuole dare il segno del fatto che questa coalizione ha tra le priorità quella di ridare vita ad Alghero in tutti i suoi segmenti, da quello produttivo, intrattenimento, turismo, eventi, attività, opere, etc, basta stagnazione, vogliamo un Alghero nuovamente viva”.

LE PAROLE DI GIAMPIETRO MORO (Città Viva con Cacciotto)

https://www.youtube.com/watch?v=8yxPPi_5JF8