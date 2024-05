L’ex-Grand Hotel per la prima volta in Monumenti Aperti

ALGHERO – In occasione della manifestazione Monumenti Aperti 2023/2024, l’Istituto Alberghiero di Alghero apre le sue porte al pubblico per la prima volta. Situato nella storica struttura di Piazza Sulis, ex Hotel Esit, l’Istituto rappresenta una novità assoluta all’interno del programma di questo evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e artistico della città.

L’apertura al pubblico dell’Istituto Alberghiero si inserisce in un contesto di grande fermento per la città di Alghero, che celebra quest’anno un anniversario significativo: il 70esimo anniversario del primo viaggio organizzato di turisti inglesi nella città catalana. Nel 1954, infatti, un gruppo di pionieri del turismo britannico sbarcò ad Alghero, dando il via a un flusso turistico che ha contribuito a trasformare la città in una delle mete più ambite del Mediterraneo.

L’inaugurazione dell’Hotel Esit nella seconda metà degli anni ‘50 rappresentò un momento cruciale per lo sviluppo turistico di Alghero. La struttura, situata in posizione strategica nel cuore della città vecchia, divenne rapidamente un punto di riferimento per i turisti provenienti da tutta Europa. L’Hotel Esit contribuì a far conoscere Alghero nel mondo, valorizzando la sua bellezza, la sua cultura e la sua tradizione culinaria.

Oggi, l’Istituto Alberghiero di Alghero occupa gli spazi un tempo adibiti a hotel, portando avanti una missione di grande importanza: formare i futuri professionisti del settore turistico e alberghiero. Gli studenti dell’Istituto acquisiscono le competenze e le conoscenze necessarie per operare con eccellenza nel mondo dell’ospitalità, contribuendo così a mantenere viva la vocazione turistica di Alghero.

L’apertura al pubblico dell’Istituto Alberghiero in occasione di Monumenti Aperti 2023/2024 rappresenta un’occasione unica per scoprire questa realtà.

I visitatori con l’ausilio degli alunni in veste di guide potranno visitare i locali dell’Ex Hotel Esit e conoscere alcune curiosità legate al periodo storico di maggior lustro della struttura.

Informazioni utili:

● Data e orari di apertura: 18 maggio orari 10,00 – 13,00 mattina e 16,00 -20,00 pomeriggio 19 maggio orari 10,00 – 13,00 mattina e 15,00 -20,00 pomeriggio

● Indirizzo: Istituto Alberghiero di Alghero, Piazza Sulis, Alghero

● Ingresso gratuito

Non mancare l’occasione di visitare L’EX Grand Hotel ESIT di Alghero e di scoprire il futuro del turismo in questa splendida città!