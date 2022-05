Uri, Tazenda protagonisti della Sagra del Carciofo

URI – Come a segnare la fine dello stato di emergenza, la Pro Loco di Uri ritorna ai fasti della Sagra del Carciofo di marzo e per la l’edizione estiva del prodotto Dop propone i TAZENDA, la band attesa e programmata per la Sagra 2020.

Le date per la dodicesima edizione della Sagra del Carciofo estiva sono 5-6 agosto prossimo in piazza della Libertà.

L’organizzazione ha studiato un programma ricco che sarà diffuso nelle prossime settimane, che garantirà sicurezza e rispetto delle normative senza rinunciare alla bellezza delle attività di piazza.

I TAZENDA chiuderanno la due giorni di manifestazioni. Il gruppo, con Nicola Nite alla voce, Gigi Camedda piano e voce, Gino Marielli chitarra e voce, arriverà a Uri con il suo #TourAntìstasis2022 partito domenica 1 Maggio da Villa Verde con il video “Industrial for peace” che chiede la pace e denuncia i falsi accordi e la pace armata.

Il percorso culturale “Centro %” inaugurato lo scorso anno per valorizzare le bellezze del centro storico e guidare i visitatori alla scoperta di un percorso museale a cielo aperto tra Nuraghe Santa Cadrina; Su Mulinu de sa farina; Su fraile; S’iscalitta; Chiesa Santa Croce; Chiesa N.S. della Pazienza; Casa Diaz; Funtana Manna; Antico Lavatoio; Locali S’iscola Ezza sarà implementato con nuovi pannelli illustrativi, un bellissimo addobbo floreale e nuovi angoli che raccontano la storia della comunità urese .

Non mancheranno i gruppi folk, i cori di musica tradizionale e la riscoperta delle tradizioni popolari. Sarà riproposto con abiti tradizionali e tessuti antichi il matrimonio urese con i dolci tipici, gli addobbi e i cori, per raccontare come la comunità si stringeva nel supportare la nascita delle nuove famiglie e le antiche regole che nascevano dai nuovi legami.

Entrambe le serate i menù offriranno il carciofo nella sua completa varietà: primo, secondo e contorno, ma non mancherà anche lo street food. Anche nella sua versione estiva, la Sagra racconterà l’importanza della coltura locale e di come la salvaguardia delle DOP garantisca le coltivazioni regionali.

La Sagra, organizzata dalla Pro Loco, è sostenuta dal Comune di Uri, la regione Sardegna e dalla Camera di Commercio di Sassari, che punta ad animare e investire nel paese durante tutti i mesi dell’anno con il programma Salude&Trigu