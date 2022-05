Strada buche e asfalti, passa mozione del Centrosinistra

ALGHERO – “Era addirittura il febbraio del 2021 quando presentammo una mozione per impegnare l’Amministrazione a stanziare nel bilancio di previsione 2021 una cifra di almeno un milione di euro per la manutenzione delle strade urbane.

Solo ieri, dopo oltre un anno dalla sua presentazione la nostra mozione, che aveva Pietro Sartore come primo firmatario, è stata, finalmente, discussa e approvata in consiglio comunale.

Nel frattempo il bilancio 2021 è naturalmente stato approvato da tempo e le risorse in esso stanziate non sono state certo quelle che noi auspicavamo, come può peraltro ben rendersi conto chiunque, guardando lo stato in cui si trovano le strade della nostra città.

In sede di presentazione dunque la mozione è stata modificata inserendo l’obiettivo di almeno un milione per gli asfalti nel bilancio di previsione 2022. Cifra che come ricordavano nel deliberato era stata quella stanziata nei bilanci 2017, 2018, e 2019 approvati dalla precedente giunta di centrosinistra. Nel 2020 e come detto anche nel 2021, invece, nei bilanci previsionali dell’amministrazione Conoci si è avuta una drastica riduzione di risorse per la manutenzione e il rifacimento degli asfalti stradali. Purtroppo le conseguenze di certe scelte risultano ben visibili a tutti, con le strade cittadine strapiene di dislivelli e di fossi, che risultano fonte di enorme pericolo sia per i mezzi che per i conducenti che le percorrono in auto, in moto o in bicicletta.

Adesso speriamo che il centrodestra abbia capito che bisogna invertire la rotta e piuttosto che disperdere le risorse in mille rivoli intervenire in modo importante sugli asfalti.

Rimane solo qualche perplessità perché, su proposta del Sindaco, il centrodestra ha voluta emendare la nostra mozione sostituendo la cifra di “almeno un milione di euro” con il più vago “risorse adeguate”, ma non vogliamo pensare male e credere invece che finalmente la destra algherese si sia resa conto degli errori fatti nei bilanci degli anni precedenti e abbia capito che non si possono lasciare le strade della nostra città nello stato in cui sono”.