URI – Ieri, a Uri, nel corso di un servizio finalizzato al controllo del rispetto delle norme di contenimento del contagio da Covid-19, i militari della stazione cc hanno elevato sanzioni amministrative nei confronti di cinque persone, per aver partecipato ad una forma di assembramento in luogo pubblico. Il gruppetto di amici stazionava in fondo ad una via del paese, con birre in mano, parlando tranquillamente e senza mascherine.