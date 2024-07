“Ufficio Postale, finalmente si inizia a vedere la luce”

ALGHERO – “Finalmente si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel

sono iniziati I lavori di ristrutturazione ed adeguamento di locali di

Santa Maria la Palma ceduti dal comune alle poste italiane per riaprire

dopo qualche anno l’ufficio postale nello storico centro della riforma

agraria algherese, dopo quasi un anno dalla stipula del contratto di

affitto fatto dalla precedente amministrazione e dopo l’interessamento

di comitati di zona di borgata associazioni, cittadini e semplici

consiglieri comunali nel giro di un mese questo importante servizio

pubblico riprendera’ a funzionare a pieno regime, anche questo un

segnale di svolta e cambiamento promesso nel segno almeno in queste cose

di continuità amministrativa utili alla cittadinanza , mi preme

sottolineare che nel frattempo si potrebbe chiedere alle poste un minimo

di servizio utilizzando la formula dell’ufficio mobile così come avviene

in molti piccoli comuni Sardi , chiedere non costa nulla.

Addii 28.06.2024

Mimmo Pirisi, consigliere comunale del PD