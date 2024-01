Ufficiale (come anticipato) Conoci alle Regionali. Forza Italia con Tedde e Caria, Lega per Pais e Giorico

ALGHERO – Come anticipato da Algheronews, con notizia pubblicato ieri alle 14.50 e oggi ripresa da altri media, Mario Conoci è candidato alla regionali con Fratelli d’Italia. Dopo l’elezione a Primo Cittadino col Psd’Az ha deciso di entrare nel partito espressione anche del candidato a Governatore Truzzu. Una bella sfida che vedrà il suo esito alla chiusura delle urne, intanto è doveroso spiegare che un sindaco può candidarsi alle regionali, qualora eletto dovrà lasciare il suo incarico comunale. Con lui, salvo sorprese, dovrebbe esserci candidata, in Fdi, Monica Pulina.

Intanto, contrariamente a quanto emerso ieri, nessun consigliere comunale di Forza Italia risulta candidato alle regionali, anzi il gruppo, composto da Camerada, Argiolas, Spano e Musu, ha rinnovato al tessera degli azzurri anche per l’anno in corso. I forzisti catalani potranno supportare i loro candidati ovvero Marco Tedde e Giovanna Caria. Mentre resta probabile la candidatura degli attuali assessori comunali, sempre nel Centrodestra, Maria Grazia Salaris ed Emiliano Piras. E’ confermata, come ampiamente scritto, quella del presidente del consiglio regionale Michele Pais e con lui, nella Lega, di Laura Giorico. Nei Riformatori Francesco Marinaro e Mavi Porcu. Per la Dc, Gianfranco Langella.

Per il Centrosinistra con Todde, invece, è spuntato anche il nome della dottoressa Speranza Piredda che pare dovrebbe essere presente nella lista dei Progressisti, quella con Massimo Zedda. C’è, pare con la civica della Todde, Valdo Di Nolfo, mentre coi 5 Stelle è quasi sicuro il nome di Roberto Ferrara. Mentre il Partito Democratico non avrà in lista il nome previsto, ovvero Enrico Daga, ma invece ci saranno una o due figure “di area”. Nell’Alleanza Verdi e Sinistra c’è la professoressa Alessandra Casu. Mentre per la coalizione a sostegno di Renato Soru ci saranno delle figure locali, in particolare con Azione, partico coordinato da Gavino Tanchis, ma ancora sono in via di definizione. Le liste dei candidati dovranno essere consegnate entro tutta la giornata di lunedi 22 gennaio.