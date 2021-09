Uccisa a coltellate dal marito, è una strage

CAGLIARI – È stata raggiunta da diverse coltellate una delle quali, forse mortale, al collo, Angelica Salis, la donna di 60 anni uccisa dal marito, Paolo Randaccio, 67 anni in una abitazione al numero 49 si via Sarcidano a Quartucciu, nell’hinterland di Cagliari. È stato lo stesso marito, come riporta l’agenzia Ansa, a chiamare i soccorsi e i carabinieri, raccontando quanto aveva fatto.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena e i colleghi del Comando provinciale e i medici del 118. Purtroppo quando i soccorsi sono arrivati sul posto era già troppo tardi. Il femminicidio sarebbe avvenuto al termine di una lite. L’uomo è stato fermato per omicidio volontario e adesso si trova nella caserma dei carabinieri di Quartu.