Tutti ad Alghero in difesa dell’Aeroporto: è l’ora di un vero rilancio

ALGHERO – Dopo tanti allarmi lanciati, all’inizio invano, finalmente i territorio unito manifesta in difesa della principale infrastruttura del Nord Ovest Sardegna. Oggi appuntamento al Cinema Miramare dalle 10.00 a sostegno del “Riviera del Corallo”, iniziativa promossa dalla Provincia a cui hanno aderito anche Segni, Pisanu e Parisi e che s’innesta anche in quanto più volte ribadito dal Sindaco Conoci che ha sempre evidenziato il fatto che “solo uniti si possono superare le varie criticità che stiamo affrontando, dai trasporti fino alla sanità”. Oggi saranno presenti i Consigli Comunali di tutta la Provincia e anche alcuni consiglieri regionali con la massima assise isolana che produrrà un ordine del giorno in difesa del’Aeroporto di Alghero che merita più collegamenti e anche l’ampliamento di servizi e l’ultimazione dei lavori di restyling attesi da anni.