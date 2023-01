ALGHERO – Mentre ad Alghero si manifesta per mantenere vivo l’Aeroporto, a Olbia continuano ad annunciare voli per l’’imminente stagione. Tratte principalmente con l’estero. Durante la conferenza odierna di oggi al’aeroporto Costa Smeralda, Volotea ha annunciato nuove destinazioni in partenza per la prossima summer: Parigi Charles de Gaulle, Bilbao, Marsiglia, Valencia e Tolosa. Si aggiungono alle già annunciate Firenze, Nizza, Lille, Barcellona e Madrid.