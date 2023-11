“Turismo record? Frottole, stagione negativa. Aeroporto: addio stranieri, tutti zitti”

ALGHERO – “Turismo i dati di Federalberghi: flessione delle camere occupate a giugno. Alghero con 9 punti in meno rispetto al 2022».

«Presenze in calo a luglio: allarme di Federalberghi».

«Agosto dolente per Alghero: meno 8% secondo i dati di Federalberghi».

Dopo le macroscopiche bugie del sindaco Conoci e del fido Cocco che parlano di una stagione turistica esaltante, vogliamo ricordare loro qualche titolo di giornale in cui si evidenzia un vistoso calo delle presenze di turisti in città nei mesi di giugno, luglio e agosto, certificato dal Centro-Studi di Federalberghi-Confcommercio della provincia di Sassari.

Siccome, peraltro, a noi non piace raccontare frottole come al primo cittadino e al suo assessore al turismo, ricordiamo anche il dato positivo (unico mese in controtendenza…) per settembre, dato positivo che va sottolineato è stato dovuto all’aumento delle presenze di turisti stranieri. Turisti stranieri che ci duole ricordare non rivedremo fino alla primavera, visto che, per la prima volta negli ultimi trent’anni, quest’anno l’Aeroporto di Alghero non avrà alcun collegamento invernale con l’Europa, nel silenzio tombale del sindaco e del suo fido collaboratore“.