Fondazione Alghero, è Calcutta il primo super nome dell’estate

ALGHERO – La Fondazione Alghero gioca d’anticipo. Primo grande botto per la prossima programmazione estiva nel Comune catalano d’Italia. E’ Calcutta l’artista che, annunciato oggi, sarà protagonista all’Anfiteatro di Maria Pia nella data del 20 luglio. Il cantautore romano di “Paracetamolo” e del nuovo singolo, che sta spopolando in radio, “Due minuti” (dell’album appena uscito “Relax”), tramite l’agenzia nazionale che segue il suo tour, Live Nation, ha diffuso nella mattinata di oggi il tour nazionale estivo che vede anche la data nello spazio intitolato a Ivan Graziani. Un primo grande evento, in collaborazione con Shining Production, di un calendario che si preannuncia molto ricco con anche nomi di caratura internazionale.

CALCUTTA tour estivo:

22 giugno 2024 Lignano Sabbiadoro – Stadio Comunale G. Teghil

26 giugno 2024 Servigliano (FM) – NoSound Fest

28 giugno 2024 Bari – Locus Festival

30 giugno 2024 Rock in Roma – Ippodromo delle Capannelle

05 luglio 2024 Alba (CN) – Collisioni Festival

07 luglio 2024 Ferrara Summer Festival – Piazza Ariostea

11 luglio 2024 Lucca Summer Festival

13 luglio 2024 Villafranca di Verona – Castello Scaligero

17 luglio 2024 Milano Summer Festival – Ippodromo SNAI San Siro

20 luglio 2024 Alghero – Alguer Summer Festival – Anfiteatro Ivan Graziani

23 luglio 2024 Cosenza – Be Alternative Festival 25 luglio 2024 Palermo – Cantieri Culturali alla Zisa – Green Pop Palermo Fest

28 luglio 2024 Paestum (SA) – Planet Arena dei Templi