Turismo, il Consorzio Riviera del Corallo incontra i candidati regionali

ALGHERO – Il Consorzio turistico Riviera del Corallo, conoscendo l’importanza della rappresentanza del territorio di Alghero in Regione, in vista della prossima scadenza elettorale organizza presso La Sala Polivalente della Domenico Manca S.p.A. – Oleificio San Giuliano in Reg. San Giuliano in via Carrabuffas, il giorno 22 Febbraio 2024 alle h. 17.00, un incontro con tutti i candidati alle elezioni regionali del territorio di Alghero che desiderino confrontarsi con i rappresentanti della filiera turistica.

“Il Consorzio è interessato a conoscere alcuni precisi aspetti del loro programma: il futuro dell’ aeroporto, come intendano affrontare le problematiche della continuità territoriale; il piano del turismo: le linee strategiche e la pianificazione per gli anni a venire; le iniziative che suggeriranno per il prolungamento della stagione turistica e come declinerebbero nel loro programma turistico il patrimonio enogastronomico ed identitario del territorio.

L’incontro è aperto a tutti i candidati del territorio di Alghero, con un massimo di due candidati per lista a supporto di ogni candidato a Presidente della Regione Sardegna. Le adesioni al confronto dovranno essere comunicate via mail alla segreteria del consorzio segreteria@visit-alghero.com entro e non oltre le h 15.00 del 19/02/2024.”