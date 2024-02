Regionali, è scontro nel Centrosinistra: botta e risposta tra Lai e Spanedda

SASSARI – “Leggo le dichiarazioni dell’on.Soru che dice di essere l’unica possibilità di battere la destra in Sardegna e resto impressionato dal travisamento della realtà di cui è capace ogni volta che parla.

Il suo progetto di terzo polo non ha niente di nuovo, neanche in Sardegna, dove è cosa già vista in altri tempi, durante le elezioni del 2014 come in quelle del 2019 e oggi ha soltanto l’effetto di riportare in corsa un centrodestra che era ampiamente indietro per il giudizio maggioritario dei sardi nei confronti della Giunta uscente Solinas-Truzzu.

Esattamente come Soru disse nei confronti di Michela Murgia, nel 2014, anche oggi un voto che non vada alla candidata del centrosinistra Todde è di fatto un voto al centrodestra.

10 anni fa per Soru un voto a Michela Murgia era un voto per Cappellacci, oggi un voto per Soru è, e lo diciamo con grande dispiacere, un voto per Truzzu e Solinas.

E se fosse sincero sul suo progetto farebbe votare le sue liste e non se stesso.

Soru non è l’unica possibilità di battere il centrodestra ma l’unica possibilità per il centrodestra di Truzzu e Solinas di rivincere contro un progetto unitario alternativo alla destra nato e voluto in Sardegna, con una donna leader e una coalizione coesa”, lo dichiara il deputato del PD Silvio Lai.

“Sulla candidatura di Renato Soru e sul truffaldino voto utile, l’unico travisamento della realtà è quello del deputato Pd Silvio Lai. Il Partito democratico sardo ha dovuto ingoiare a forza una candidatura imposta da Roma in base a ragioni e criteri slegati dalla situazione

sarda e, per sminuire la portata del nostro progetto politico, ripropone

un vecchio post di Soru che circola da settimane sui social. Come tutti

i ripescaggi da Internet, la posizione di Soru sulla candidatura di

Michela Murgia, contenuta in una lettera puntuale che analizzava nel

merito la questione, è stata estrapolata dal contesto e dalla situazione

politica – totalmente differente rispetto a quella attuale – e

utilizzata come un manganello.

Ci presentiamo come indipendenti – rispetto a una parte del mondo

progressista o che è convinta di essere tale – perché quel

centrosinistra che oggi chiede il voto utile non ha permesso che i

cittadini, attraverso le primarie, scegliessero il candidato presidente.

La nostra proposta è stata respinta al mittente, ritenuta irricevibile.

Il nostro obiettivo è – ed è sempre stato fin dalla nascita di Progetto

Sardegna – quello di portare alle urne coloro che non si sentono

rappresentati. E come fa un sardo a sentirsi rappresentato dal deputato

Silvio Lai e da chi fa scegliere i candidati a Roma, fa scegliere i

programmi a Roma e fa scegliere le priorità dei sardi da Roma? Non può.

Per questo l’unica alternativa alla destra populista siamo noi e il vero

terzo polo è quella coalizione M5S – PD che ha scelto di non dialogare

con noi e di non chiamare in causa cittadine e cittadini.

Il voto utile è utile solo per chi lo sbandiera come unico argine contro

l’apocalisse. L’apocalisse invece si evita con idee, progetti e

proposte, che nello schieramento del deputato Lai sono così carenti da

costringerli a copiare il nostro programma dal primo momento.

Gli appelli al voto utile sono appelli al vuoto di contenuti. La

Sardegna, invece, merita il futuro attraverso un programma serio e

concreto. È proprio questo il fine della campagna elettorale: diffondere

idee, progetti e proposte affinché gli elettori possano compiere una

scelta consapevole.

E allora, a chi propone di votare contro noi chiediamo di votare per:

per la Sardegna, per il futuro e per chi ha contenuti da diffondere e

non solo una trita cantilena a sostegno del ‘voto utile’ e dell’inganno

che si cerca di rifilare a cittadini e cittadine.

Saranno loro a dirci chi sarà il primo, chi il secondo, chi il terzo

polo in Sardegna”, cosi Monica Spanedda, Candidata alle elezioni Regionali Progetto Sardegna