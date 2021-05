Turismo al verde, Di Gangi contro la Giunta Bruno

ALGHERO – La Sanità fa spazio al Turismo. Anche se per conquistare le prime pagine dei giornali si è dovuti giungere all’ennesimo scontro politico, almeno il settore trainante per l’economia locale trova di nuovo attenzione. Dopo le dure critiche del Centrosinistra, è l’assessore Di Gangi a replicare e chiarire il senso della sua missiva. “nessuna richiesta di denaro, sforzo comune per risolvere problemi lasciati da voi”. Qui di seguito il suo comunicato integrale.

“Il pudore consiglierebbe alla sinistra di stare lontana dal tema del turismo visti i disastri compiuti. Tuttavia, essendone sprovvisti, i consiglieri dell’opposizione usano una comunicazione istituzionale per cercare di montare l’ennesima polemica sterile. Vi invito a diffondere i due video utilizzando i canali social delle Vostre attività e i vostri personali. Se poi riteneste di volerlo e poterlo fare Vi chiederei di investire anche solo poche decine di euro per “sponsorizzarli”, in modo da poter dare loro la massima diffusione, magari individuando il target più funzionale alla singole attività” In queste righe da me inviate agli operatori del settore turistico, come è evidente a tutti, non faccio alcuna richiesta di denaro. Rivolgo loro l’invito di prendere in considerazione l’ipotesi di un piccolo investimento a vantaggio della propria attività e dell’economia dell’intera città. Un normalissimo invito a condividere un obiettivo comune: dare il massimo risalto all’immagine della nostra città e del suo territorio in un momento delicato come questo. Ciascuno, a seconda delle sue forze, può contribuire a far ripartire Alghero. Se questa richiesta oggi si fa necessaria non è certo per colpa dell’Amministrazione Conoci. In effetti tra i responsabili ci sono invece proprio coloro che oggi polemizzano: la principale causa della mancanza di risorse in capo all’assessorato al Turismo trae origine dalla vera e propria cancellazione operata dell’allora Sindaco Bruno, dei suoi assessori Esposito e Piras e della loro maggioranza di sinistra. Il Turismo venne materialmente rimosso dalla struttura comunale, azzerandone la dotazione finanziaria. Ex sindaco e ex assessora – almeno sulla carta c’era – avevano preferito individuare nella Fondazione Alghero il principale strumento da utilizzare per le loro iniziative e come “strumento” la utilizzavano senza riserve e senza criterio. Gli stessi che non destinarono neanche un euro a supporto del turismo dal gettito dell’imposta di soggiorno, pagata da turisti e operatori. Questo a significare quale fosse il valore da essi attribuito ad una fondamentale fonte di reddito per famiglie e imprese algheresi. Si avvicina l’approvazione del bilancio: mi auguro di trovare i consiglieri di opposizione pronti a fornire per una volta un contributo attivo; mi auguro di poterli vedere pronti a votare maggiori finanziamenti ai settori turismo e cultura, così da rendere per una volta un buon servizio alla comunità algherese e lasciare che questa Amministrazione Conoci, una volta conclusa la lotta alla pandemia, possa risolvere anche i problemi lasciati dalla scorsa Amministrazione Bruno”.

La lettera inviata alle imprese turistiche.

Assessorato al Turismo

Alle Associazioni di Categoria e alle Organizzazioni di rappresentanza in ambito turistico

A tutti gli operatori economici di Alghero

Gentilissimi,

Lo scorso anno, con il contributo di idee del Tavolo per il Turismo, l’Amministrazione comunale, tramite l’Assessorato al Turismo, ha realizzato due video che raccontano in modo suggestivo la Città e il suo territorio, con l’obiettivo di promuoverli sia tramite i social, sia tramite I media televisivi.

In quella fase siamo risusciti ad investire qualche migliaio di euro per realizzarli e finanziare la loro sponsorizzazione sui social e siamo anche riusciti a diffonderli oltre che con il sito Alghero – Turismo e quello del Comune di Alghero tramite alcune emittenti televisive regionali e nazionali, cui abbiamo dato la possibilità di utilizzare le immagini per la realizzazione dei loro servizi.

La mia richiesta è questa: Vi invito a diffondere i due video utilizzando i canali social delle Vostre attività e i vostri personali. Se poi riteneste di volerlo e poterlo fare Vi chiederei di investire anche solo poche decine di euro per “sponsorizzarli”, in modo da poter dare loro la massima diffusione, magari individuando il target più funzionale alla singole attività.

Vi chiedo questo aiuto con non poco imbarazzo per dare una mano a realizzare un’azione a sostegno dell’immagine di Alghero quale destinazione turistica.

Il mio imbarazzo nasce dal fatto che, nonostante il turismo sia il comparto trainante dell’economia cittadina e per tale motivo dovrebbe poter disporre di risorse economiche adeguate a sostenere il suo sviluppo, quello delle attività che in esso operano e la promozione della città, ad oggi nel bilancio comunale al relativo capitolo non è destinata alcuna risorsa, cosa questa che mi impedisce in questa fase di poter agire autonomamente.

Confido ciò possa avvenire nel bilancio di previsione 2021 che il Consiglio Comunale dovrebbe approvare entro il mese di maggio, ma, nel frattempo, se non si vuole restare totalmente in ombra Vi chiedo di concorrere a sostenere questa iniziativa nell’interesse comune in un momento assai delicato.

Se tutti gli operatori del turismo algherese rispondessero a questa richiesta sarei certo che potremo conseguire un eccezionale risultato in termini di sostegno e diffusione dell’immagine della nostra città, intercettando l’interesse dei nostri potenziali ospiti con ricadute diffuse nei confronti dell’intero sistema economico locale.

Vi invito a dare diffusione all’iniziativa per garantire il massimo coinvolgimento di ogni operatore del comparto e non solo.

Colgo l’occasione per salutarvi cordialmente

L’assessore al Turismo

Marco Di Gangi

Qui si possono scaricare i link dei video:

Hashtag: #algherofinalmentevacanza

Video n.1

https://www.dropbox.com/s/ vdqu1g3vlhak9pi/60%20sec%20% 20finalmente%20vacanza%20% 20CattariFHD.mp4?dl=0

Video n.2

https://www.dropbox.com/s/ xle3vebj0tda0rh/60%20sec% 20Finalmente%20Vacanza% 20Meloni.mov?dl=0