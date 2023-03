CAGLIARI – Il sindaco Paolo Truzzu incontra il neo direttore regionale dei Vigili del Fuoco per la Sardegna Natalia Restuccia. Incontro importante quello questo pomeriggio di giovedì 2 marzo 2023 a Palazzo Bacaredda che ha ospitato il primo incontro tra il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, e il neo direttore regionale dei Vigili del Fuoco per la Sardegna, Natalia Restuccia. Diverse le tematiche affrontate nel corso del cordiale colloquio. L’occasione è stata però propizia per il primo cittadino per fare gli auguri di buon lavoro al nuovo direttore in Sardegna dallo scorso dicembre. Confermata la piena disponibilità alla collaborazione istituzionale