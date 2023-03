Igiene Urbana, invito a presentare proposte e test nuovi mezzi

Prosegue ad Alghero il percorso di condivisione che porterà alla redazione e approvazione del prossimo capitolato d’appalto per la gestione del servizio di igiene urbana della città. Pubblicata dall’Assessorato all’Ambiente la proposta relativa alle macro linee guida – disponibile online, nella sezione “notizie” dell’App Municipium – ed al fine di coinvolgere la cittadinanza, le associazioni di categoria e i comitati di quartiere sono invitate a trasmettere – entro il 10 marzo alla email ambiente.ecologia@comune. alghero.ss.it – le proprie osservazioni e proposte affinché possano essere valutate dalla Commissione Consiliare Ambiente. L’oggetto della mail dovrà essere il seguente: “Osservazioni proposte per il nuovo servizio di Igiene Urbana”. Tutte le osservazioni ricevute saranno raccolte dall’Assessorato e inoltrate al Presidente Mulas affinchè vengano inserite e discusse dai commissari. Tra le proposte presenti nel documento stilato dall’Assessorato è presente anche l’introduzione di nuovi mezzi di ultima generazione per il diserbo e per l’aspirazione, come quelli testati proprio mercoledì mattina nel centro storico, alla presenza dell’assessore Andrea Montis e dei referenti dell’ufficio Ambiente. Si tratta di strumenti elettrici e leggeri, che potrebbero rivelarsi utili soprattutto nelle zone del centro caratterizzate dalla presenza del ciottolato