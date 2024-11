“Treno a idrogeno e trasporti locali, Consiglio Comunale ad Alghero”

ALGHERO – “Informazione e coinvolgimento dei cittadini rispetto alle decisioni che riguardano il territorio. Più volte abbiamo sottolineato il concetto di democrazia partecipativa in campagna elettorale, e oggi lo ribadiamo con ancora più forza: quello che alcuni hanno confuso come un banale slogan a meri fini propagandistici, è in realtà un modus operandi preciso, che abbiamo la responsabilità e il dovere morale di perseguire, specie quando in ballo c’è il futuro del territorio. Sentiamo la necessità di approfondire il dibattito in merito alla realizzazione del collegamento ferroviario Alghero – Alghero aeroporto – Sassari – Sorso con impianto di produzione di idrogeno, pur consapevoli delle tempistiche ristrette e delle procedure già in atto; è però importante verificare le varie ipotesi di trasporto e le tecnologie a disposizione, perché siano in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione e semplificazione della mobilità, per lo sviluppo della futura città metropolitana.

Già in occasione dell’incontro pubblico tenutosi a Santa Maria la Palma nelle scorse settimane e della Commissione consiliare congiunta svolta questa mattina, è ulteriormente emerso lo stato avanzato del progetto. La necessità di connettere la città al capoluogo e ai Comuni limitrofi alla principale infrastruttura cittadina, resta comunque un dato di fatto incontrovertibile, sia per questioni di mobilità interne, ma anche per rendere attrattivo l’aeroporto agli occhi delle compagnie aeree.

È dunque a partire dal principio di trasparenza e dalla volontà di un confronto costruttivo che, come maggioranza, abbiamo chiesto la convocazione di un Consiglio comunale aperto, coinvolgendo i Sindaci di Sassari e Sorso, così che i cittadini possano essere parte attiva del processo”.

Consiglieri Maggioranza con Cacciotto