“Tragedia scampata, Cimitero merita attenzione”

ALGHERO – “La tragedia scampata è un monito verso l’Amministrazione. Si intervenga immediatamente per mettere a norma il Cimitero”, così Marco Tedde di Forza Italia riguardo l’assurda e preoccupante vicenda avvenuta nel campo santo di Alghero.

“Non trascuriamo questo campanello d’allarme. Sappiamo bene che il Cimitero sta vivendo stagioni molto difficili. Ora, nell’immediato, l’Amministrazione Cacciotto deve fare un piano d’azione dotato di sufficienti risorse, con previsione di interventi nel breve, medio e lungo periodo, per rendere dignitoso il luogo in cui riposano i nostri cari. Bisogna stanziare somme sufficienti per riportare il Cimitero ad una situazione di decoro accettabile e renderlo sicuro. Forza Italia assicura fin da ora il suo sostegno politico verso finanziamenti e interventi che vadano verso questi obbiettivi di civiltà”.