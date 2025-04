Calcio, Eccellenza: l’Alghero a Monastir, obiettivo salvezza diretta

ALGHERO – È tempo di ultimi verdetti nel campionato di Eccellenza. Questa domenica tutte in campo per l’ultima giornata della stagione regolare, poi dopo Pasqua sarà tempo di play-off e play-out.

L’Alghero farà visita alla vicecapolista Monastir. Obiettivi contrapposti per le due squadre: i padroni di casa devono vincere per confermarsi al secondo posto e accedere direttamente alla finale regionale dei play-off, mentre i giallorossi non hanno alternative al successo per coltivare ancora la speranza di salvezza diretta.

Un’ipotesi molto difficile, quella di evitare lo spareggio play-out, per l’Alghero perché dovrebbero verificarsi alcuni risultati favorevoli negli altri campi. L’undici di mister Fadda andrà comunque a giocarsela a Monastir per poi attendere eventuali buone notizie. Sono infatti ben cinque le squadre coinvolte nella bagarre salvezza e solo tre potranno festeggiare già questa settimana la permanenza nel massimo campionato regionale.