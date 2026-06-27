“Tourists Get Out, ad Alghero c’è una pericolosa deriva politica”

ALGHERO – “No alla cultura del rifiuto verso il turismo: ad Alghero si alimenta un clima

pericoloso e irresponsabile

Guardo con forte preoccupazione ai volantini comparsi ad Alghero che annunciano un

corteo accompagnato dallo slogan “Tourists Get Out”, un messaggio già di per sé grave,

ma reso ancora più inquietante dai contenuti che lo accompagnano.

Nel manifesto si mette infatti sullo stesso piano il turismo di massa, la gentrificazione, la

mafia e addirittura il cosiddetto “turismo sionista”, in una miscela ideologica tanto confusa

quanto pericolosa che finisce per attribuire al turismo una responsabilità indistinta per

fenomeni sociali, economici e perfino criminali tra loro profondamente diversi.

Da Responsabile regionale del Dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia Sardegna ritengo

questa impostazione profondamente sbagliata.

Si può discutere, ed è giusto farlo, di come governare i flussi turistici, di sostenibilità

urbana, di accesso alla casa, di tutela delle comunità residenti e di modelli di sviluppo più

equilibrati. Ma qui non siamo davanti a una riflessione seria sul futuro del turismo.

Qui siamo davanti a una narrazione ideologica che individua nel turismo il capro espiatorio

di ogni problema contemporaneo, arrivando persino ad accostarlo a fenomeni gravissimi

come la criminalità organizzata o a questioni geopolitiche internazionali, in un cortocircuito

culturale che ha un unico effetto: alimentare ostilità verso chi visita i nostri territori e verso

chi dal turismo trae lavoro, reddito e opportunità.

È un messaggio irresponsabile soprattutto in una regione come la Sardegna, dove il

turismo rappresenta uno dei principali motori economici e garantisce occupazione diretta e

indiretta a migliaia di famiglie.

Ancora più grave è constatare come in questi anni si sia progressivamente diffuso, anche

in alcuni ambienti politici e amministrativi, un atteggiamento di crescente ostilità verso il

turismo, verso l’accoglienza, verso chi investe nel settore ricettivo e verso un comparto

che invece andrebbe governato con intelligenza e non demonizzato per convenienza

ideologica.

La Sardegna ha bisogno di regole, programmazione e qualità dell’offerta. Non di

campagne di odio contro i turisti.

E allora la domanda finale credo debba essere rivolta soprattutto a quegli amministratori

pubblici che condividono, legittimano o alimentano questo clima culturale: se davvero

considerate il turismo un problema al punto da accostarlo alla mafia, alla

speculazione e persino a conflitti ideologici internazionali, siete pronti a dire con

altrettanta chiarezza ai cittadini sardi — a chi lavora negli hotel, nei ristoranti, nei

trasporti, nelle case vacanza, nel commercio e nei servizi — quale alternativa

economica concreta proponete per sostituire uno dei pochi settori che oggi

garantisce benessere e futuro alla nostra isola?”

Marco Di Gangi

Responsabile Regionale Dipartimento Turismo Sardegna

Fratelli d’Italia