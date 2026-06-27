“Alghero, terra di opere incompiute: che fine ha fatto la rotatoria di S.M. Palma?”

ALGHERO – “Rotatoria di Santa Maria La Palma: che fine ha fatto il progetto? Dove sono finiti i finanziamenti? È tempo di risposte. Il consigliere comunale del PSd’Az Christian Mulas interviene sul futuro della rotatoria di Santa Maria La Palma, un’opera annunciata il 27 novembre 2023 dall’allora Commissario della Provincia di Sassari come uno degli interventi strategici per la sicurezza della viabilità della Nurra. In quella conferenza stampa dichiara Christian Mulas venne presentato un investimento complessivo di un milione di euro, finanziato con risorse della Provincia di Sassari. Di questi, 550 mila euro erano destinati alla realizzazione della rotatoria di Santa Maria La Palma, mentre altri 450 mila euro erano previsti per l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica lungo il collegamento tra la variante della SS 291 e l’aeroporto di Alghero.

L’intervento veniva descritto come prioritario per eliminare uno degli incroci più pericolosi del territorio, attraverso la realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra la SP 55 bis, la SS 291 e via Zirra, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e migliorare la fluidità del traffico tra Alghero, Sassari e la borgata di Santa Maria La Palma.

Oggi prosegue Mulas la Provincia di Sassari è diventata Città Metropolitana di Sassari, ma ai cittadini interessa poco il cambio di denominazione. Quello che chiedono è sapere che fine abbia fatto un’opera annunciata come imminente e già finanziata. Dopo quasi tre anni non si vede alcun cantiere e non si conosce lo stato reale del progetto.

Il consigliere del PSd’Az chiede quindi che la Città Metropolitana faccia piena chiarezza.

«Vorrei sapere se i 550 mila euro destinati alla rotatoria e i 450 mila per l’ammodernamento per l’illuminazione pubblica sono ancora disponibili, e a che punto sia la progettazione, se esistano ostacoli tecnici o amministrativi che abbiano rallentato l’intervento e, soprattutto, quando sia previsto l’avvio dei lavori. Sono domande legittime che meritano risposte altrettanto chiare.»

Mulas si rivolge direttamente al Presidente della Città Metropolitana di Sassari affinché venga fornito un aggiornamento ufficiale sullo stato dell’opera.

I cittadini della Nurra e di Santa Maria La Palma hanno diritto alla trasparenza. La sicurezza stradale non può vivere soltanto di conferenze stampa e annunci. Un’infrastruttura definita strategica e finanziata con risorse pubbliche non può trasformarsi nell’ennesimo miraggio incompiuto. È arrivato il momento di dire con chiarezza dove siano finiti quei finanziamenti e quale sia il cronoprogramma reale dell’intervento.

«Continuerò a seguire questa vicenda conclude Christian Mulas perché la sicurezza delle nostre strade non può essere rinviata all’infinito. Dopo quasi tre anni dagli annunci, è il momento che alle parole seguano finalmente i fatti.» Chiude il comunicato stampa il consigliere comunale del PSd’Az Christian Mulas