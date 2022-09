“Toponomastica in Borgata, finalmente!”

ALGHERO – Finalmente l’amministrazione attuale completa il lavoro fatto dalla passata commissione toponomastica della legislatura precedente. Dare un nome alle strade dell’agro è sempre stato prioritario; è stato fatto un importante lavoro qualche anno fa, sanando diverse situazioni che negli anni avevano creato non pochi disagi ai cittadini.

Ciò che ci sorprende è l’enfasi che si utilizza per un lavoro di routine, tra l’altro realizzato in ritardo, che sana situazioni pregresse già deliberate da tempo. Crediamo comunque che nel frattempo sia necessario riprendere il lavoro nella odierna commissione toponomastica ferma oramai da anni, in quanto giacciono da tempo pratiche da sistemare e alcune richieste di cittadini.

Gruppo Consigliare PD